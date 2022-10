Da Palermo a Venezia, rivedi la prima puntata dello Speciale Tgr

Oltre 700 luoghi aperti in tutto il Paese. Alcuni noti, altri praticamente sconosciuti, altri ancora solitamente non visitabili dal pubblico. Sabato 15 e domenica 16 ottobre l'Italia più bella, l'Italia del Fondo per l'Ambiente italiano riapre le sue porte, i suoi portoni, i suoi cancelli… Tornano le Giornate Fai d'Autunno.

All'iniziativa la Rai e la Testata giornalistica regionale, TGR, dedica un'intera settimana di servizi, collegamenti e speciali. Una striscia quotidiana, da lunedì a venerdì, alle 15.25 in diretta su Rai3. E una lunga diretta, domenica 16 dalle 9, in diretta dal Castello della Manta, in provincia di Cuneo.