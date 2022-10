Dai giardinieri acrobati di Villa Gregoriana a Doberdò e all'Alpe Pedroria, ecco la seconda puntata

Seconda tappa del nostro viaggio verso le Giornate Fai d'Autunno. Giorgia Montesano ci ha portato alla scoperta di quel Parco di Villa Gregoriana, a Tivoli, Roma, di cui è responsabile, tra giardinieri volanti e manutenzioni straordinarie.

Conservare per preservare il tema della puntata, andata in onda su Rai3, iniziata con un focus su una delle località che sabato 15 e domenica 16 apriranno al pubblico: la comunità di San Patrignano, in Emilia-Romagna.

Natura protagonista poi con la Riserva Naturale dei Laghi di Pietrarossa e Doberdò, visitata da Nada Cok.

Spazio anche al progetto dell'Alpe Pedroria, Sondrio, in nome del concetto di comunità e contro lo spopolamento.

Infine un primo assaggio del Complesso di Santo Spirito in Sassia, a Roma, che domenica 16 ottobre sarà protagonista della lunga diretta, a partire dalle 9, che la TGR dedicherà proprio alle Giornate Fai d'Autunno.

RIVEDI LA PRIMA PUNTATA DELLO SPECIALE RAI-TGR