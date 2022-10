Cighiali per le strade del Piemonte ed un incrocio pericoloso a Torino

Con la prima segnalazione di oggi vi mostriamo una scena diventata consueta per quanto straniante nei nostri centri cittadini. Piero nebbia ci invia un bel gruppo di cinghiali a colazione" in via XXV aprile a San Mauro, nei pressi delle case e della RSA di via Mezzaluna in pieno giorno. scorrazzano senza alcun timore.

E restiamo sullo stesso tema. Perché Carmelo Vetriolo ci scrive che da una settimana un cinghiale viene tutte le sere a mangiare di fronte a casa sua. Si aggira indisturbato e con legittima inquietudine, a volte panico per gli abitanti "Siamo rimasti bloccati un'ora in auto prima d'entrare a casa, abbiamo chiamato il numero d'emergenza 112 diverse volte e non hanno fatto nulla" ecco la foto del volto terrorizzato con il cinghiale alle spalle.

Cambiamo argomento con quest'altra segnalazione che ci arriva da un cittadino Torinese che vive in Via Ventimiglia. "Vi invio questa foto dell'ennesimo incidente nell'incrocio appunto tra Via Ventimiglia e Corso Maroncelli. Solo nell'ultimo mese, questo è il terzo incidente. Una situazione che va avanti da anni ed è in costante peggioramento con conseguenti costi sociali".

Infine una cartolina dalla Val Pellice, località Barfe'. ce la manda Alberto. l'autunno condensato in un'immagine. anche se le temperature di questo ottobre sono da record. andrea vuolo, cosa ci aspetta domani