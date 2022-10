La malamovida di Lungo Dora Napoli ed una bocciofila abbandonata

Sono quasi due mesi che in modo pacifico cerchiamo di segnalare il problema delle molestie notturne del locale sul Lungo Dora Napoli angolo principe Oddone. Musica alta, schiamazzi, urla, litigi di notte fino alle 3 del mattino, soprattutto nel fine settimana. Un raduno su strada e marciapiede senza autorizzazione. Abbiamo già segnalato più volte anche con esposti il nostro disagio, ma non veniamo ascoltati. Chi ci scrive è un cittadino del Condominio Lungo Dora Napoli 90 che desidera mantenere l'anonimato

Un altro video ci mostra le immagini di un altro punto di potenziale aggregazione della periferia torinese, di un problema però opposto. dalla malamovida all'abbandono in cui versa un luogo che pure sarebbe prezioso, la ex bocciofila in piazza Livio Bianco. Hanno buttato giù la rete ed hanno spaccato il vetro per entrare. Sono anni che è vuoto" ci scrive il nostro telespettatore con rammarico

Infine usciamo dalla città per respirare un po' di autunno, la foto di Gianmaria Capello ci ricorda che è tempo di funghi. invitanti, persino a quest'ora del mattino