Deforestazione, la diminuzione globale c'è ma è ancora insufficiente

Un primo passo nel contrasto alla deforestazione, ma ancora non sufficiente per gli obiettivi internazionali da raggiungere entro il 2030. Lo sostiene il rapporto Forest Declaration Assessment, di cui ha parlato la rivista Nature, che ha studiato la situazione nel 2021: secondo il report il tasso di deforestazione globale è diminuito del 6,3 per cento, rispetto alla media del periodo 2018-2020. Un inizio, dopo la Conferenza delle Nazioni Unite di Glasgow dello scorso anno sui cambiamenti climatici, ma non abbastanza, secondo gli autori, perché sarebbe necessario raggiungere il 10 per cento.

