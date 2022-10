Federico Negri è libero e presto tornerà a casa

La prima telefonata con il console, che l'ha seguito durante la detenzione, l'avvocato indiano, che ha impostato la strategia difensiva che ha portato alla liberazione, e la mamma, che da più di tre mesi non aveva potuto parlargli. Federico Negri è stato rilasciato dal carcere dell'Uttar Pradesh dove era detenuto dal 5 luglio: dovrà restare in una struttura vicina al penitenziario, sotto stretto controllo di due agenti di polizia, fino all'ottenimento del permesso di uscita valido per tornare in Italia. Questione di dieci-quindici giorni e potrà tornare a Pozzolo Formigaro, nell'alessandrino dove vive la famiglia.

A sancire la fine del suo incubo la sentenza in cui i giudici hanno ritenuto che i tre mesi di carcere effettuati fossero sufficienti per scontare il reato per cui era imputato. Federico era accusato di immigrazione clandestina: era entrato nel paese dal Nepal il 5 luglio senza un visto valido per l'ingresso. Da lì, l'arresto e il calvario di tre mesi di carcere. Fino alla sentenza quasi insperata di ieri.

