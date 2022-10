"La DAD lascia ferite aperte nella preparazione degli studenti"

La scuola è il tema di approfondimento della settimana della Tgr Piemonte, a partire da Buongiorno Regione, in onda dal lunedì al venerdì alle 7.30 su Raitre. Nella prima puntata al centro lo stato della scuola alla ripresa, dopo il picco della pandemia. In studio nostro ospite Andrea Gavosto, Direttore della Fondazione Agnelli, che all'anno accademico appena ripreso, e sui dati dei test Invalsi, ha dedicato una mappa.

In generale, la DAD lascia delle ferite aperte nella preparazione degli studenti, lacune in matematica e un rallentamento dell'apprendimento che ora dovrà essere recuperato. Il dato confortante è che la dispersione scolastica è in calo, come nel resto d'Italia.

Ma quali saranno le sfide per il futuro? Secondo la Fondazione Agnelli nei prossimi si assisterà, in Piemonte, a un calo demografico della popolazione scolastica. E si dovrà cogliere l'occasione di una sana integrazione dei figli dei migranti, le prime e seconde generazioni. Partono da basi svantaggiate ma possono, in un sistema adeguato, ambire all'eccellenza scolastica.