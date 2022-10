Il caro energia colpisce anche il Cottolengo

Alla sfida della povertà si aggiunge quella del caro energia per il Cottolengo. Per il riscaldamento c'è una stima: dieci milioni di euro in più. La previsione è di passare da 6-7 milioni di euro a 16-17 milioni di euro nella prossima stagione invernale. Numeri che danno un'idea delle difficoltà che deve affrontare questa realtà, per continuare a far fronte al suo tradizionale compito di assistenza ai più bisognosi, anche in termini di sanità no profit. Un'opera dai molti volti, riassunti dal bilancio sociale del 2021. Un anno faticoso, ancora condizionato dalla pandemia di covid.

Servizio di Maria Elena Spagnolo

Montaggio di Paolo Monchieri