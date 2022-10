Il Contemporanea International Festival parte da Monica Vitti

Sarà proprio lei, Monica Vitti, icona senza tempo scomparsa lo scorso febbraio, ad aprire un nuovo festival torinese dedicato al cinema al femminile. Si chiama Contemporanea International Festival, e ha l'ambizione, spiegano gli organizzatori, di dare spazio allo sguardo delle donne, per provare a colmare un divario di genere ancora molto presente, troppo, nel mondo del cinema. E allora quale serata inaugurale migliore, un omaggio a chi ha interpretato così tante volte le trasformazioni della donna nella società italiana, per riflettere sul presente. Al Cinema Ambrosio, sede del festival insieme al Circolo dei Lettori, la presentazione di "Deserto Rosso" di Michelangelo Antonioni. Nel programma della rassegna, organizzata da Distretto Cinema fino al 9 ottobre, proiezioni e incontri con protagoniste del grande schermo già affermate e esordienti. Spazio anche per produttrici, registe e attrici di diverse generazioni.