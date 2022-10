Il Derthona basket dopo 4 vittorie consecutive in A1 si prepara ad affrontare domenica il Venezia e riflette sulle sue ambizioni per il prossimo campionato, dopo grandi investimenti sia per gli acquisti sul mercato che per le infrastrutture.

servizio di Gian Piero Amandola

voci

Riccardo Tavernelli, Capitano Derthona Basket

Marco Ramondino, Allenatore Derthona