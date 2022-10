Il Piemonte festeggia i suoi campioni con Malagò e Pancalli

Uno spettacolo per celebrare le glorie piemontesi e per dare il benvenuto al nuovo anno dello sport. Serata di gala alla Reggia di Venaria sotto agli occhi dei presidenti del Coni Malagò e del Comitato Paralimpico Luca Pancalli che si sono alternati su palco nelle premiazioni e nelle parole che hanno ribadito la centralità della nostra regione nel sistema sportivo nazionale. Protagonisti assoluti della manifestazione gli sportivi che hanno rappresentato il Piemonte alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo. Una serata nella quale l'assessore regionale allo sport Fabrizio Ricca ha potuto anche presentare un primo bilancio di Piemonte Regione Europea dello Sport. Numeri incoraggianti anche in vista dei grandi eventi in programma nei prossimi mesi, partire dalle Atp Finals. Ma non mancano problemi e contraddizioni ed è stato il presidente della Regione Alberto Cirio a ricordare la lettera scritta la scorsa settimana con il sindaco di Torino Stefano Lorusso per sollecitare interventi a sostegno delle società sportive la cui esistenza è minacciata dal caro bollette. Un'emergenza per lo sport perché spesso è proprio in quelle palestre di periferia che nascono le medaglie olimpiche.

Servizio di Stefano Tallia

Montaggio di Paola Galassi