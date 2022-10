Il Toro festeggia ma preoccupa la squalifica per Juric

La svista da parte della squadra arbitrale pare stato abbastanza evidente: le mani di Messias che si appoggiano sulla schiena di Buongiorno e lo sbilanciano aprendo la porta nel senso letterale del termine alla rete del milanista. Altrettanto evidente e scomposta la reazione di Ivan Juric che rischia ora di costare al tecnico granata più di una giornata di squalifica: tutto si giocherà sull'interpretazione delle parole pronunciate dal tecnico abbandonando il campo. La decisione arriverà domani, ma già nel dopo gara Juric ha provato a chiarire inquadrando l'episodio in quel che accaduto in quei concitati momenti.

E' l'unico neo in una notte finalmente perfetta per la squadra granata nella quale sono arrivati i gol, le conferme di uomini come Vlasic e Pellegri e una gestione di gara matura che ha concesso poco agli avversari anche nei minuti finali quando la pressione del Milan si è fatta forte.

A tre gare dalla sosta il Toro può respirare appena un gradino sotto alla soglia della qualificazione europea. Nessun tabella di marcia ma le prossime sfide con Bologna e Sampdoria prima della trasferta di Roma contro i giallorossi di Mourinho possono essere l'occasione per un ulteriore salto in alto. Con o senza Juric in panchina.

Servizio di Stefano Tallia

Montaggio Cristiano Gaviglio