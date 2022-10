In crisi il superbonus, in crisi l'edilizia

Primo semestre dell'edilizia buono per il superbonus 110 per cento. Brutte previsioni per i secondi sei mesi.

Col superbonus i proprietari che ristrutturano casa non pagano nulla anzi hanno un credito dallo Stato del 110 per cento che riceverebbero in 4 anni. Il proprietario cede questo credito all'impresa costruttrice che poi dovrebbe farselo pagare dalle banche. Poniamo il credito sia 110 euro le banche dovrebbero darne 100 al costruttore. Ma lì sono cominciati i i problemi, a giugno le banche proprio non accettavano di pagare, adesso pagano in parte e secondo costi del materiale e dell'energia molto più bassi di quelli attuali.

Così i costruttori coi cassetti gonfi di superbonus non pagati trovano le casse vuote nel secondo semestre. Loro ammettono che il superbonus è stato una droga per il mercato, quello che ha fatto sembrare grande la ripresa italiana, perché era previsto per due anni e ha provocato la corsa a interventi edilizi. Propongono al nuovo governo di farlo diventare una aiuto costante magari a percentuali più basse come il 70 per cento perché hanno calcolato che quel che spenderebbe il governo farebbe aumentare molto di più la ricchezza nazionale.