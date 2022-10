Quei blocchi di cemento "dimenticati" in piazza Castello

In piazza Castello, luogo tutelato dalla Soprintendenza ai beni Architettonici e Paesaggistici, una lunga fila di Jersey - così si chiamano tecnicamente i blocchi di cemento utilizzati principalmente nei cantieri delle autostrade - circonda l'area pedonale simbolo della città. Ormai da 6 anni sono diventati elemento imprescindibile della cartolina turistica di Torino.

A seguito degli attentati di Nizza e Berlino nel 2016, con la minaccia del terrorismo che incombeva su tutta l'Europa, anche l'Italia decise di correre ai ripari. A Torino la Prefettura con il Comune, era stata appena eletta la sindaca Appendino, decise di proteggere i luoghi sensibili della città. In piazza Castello, con il benestare della Soprintendenza, si decise quindi di posizionare Jersey e blocchi di pietra. E lì sono rimasti fino ad oggi. Nel 2018, un progetto degli studenti dell'Accademia delle Belle Arti, copre con immagini di natura quelli sul lato via Roma. Intanto a pochi passi da piazza Castello - in piazza San Carlo - i jersey vengono sostituiti da fioriere, mentre nelle altre aree pedonali si aprono varchi ovunque.

Servizio di Vanni Caratto, montaggio di Alessandro Mancuso.