Juve-Bologna, Allegri e quel vento dell'Est

Juventus-Bologna, il post partita di Allegri. Non era partita benissimo la serata all'Allianz stadium. La contestazione di un gruppo ultrà a Bonucci, i fischi a Massimiliano Allegri, i vuoti, ancora una volta, nell'ex catino ribollente di tifo dello Stadium. I primi 23 minuti non è che avessero scaldato i cuori. Poi, però, è arrivato il vento dell'Est. Sembra strano, ma la Juve la sblocca in contropiede, e con l'asse serbo al contrario: Vlahovic serve Kostic sulla sinistra, che azzecca l'angolino giusto in un non facile diagonale.

Le parole di Allegri

Vecchi vizi o Juve semplicemente metodica? La seconda, per Massimiliano Allegri. “Meno male che non siamo partiti in maniera forsennata. Perché poi se non segni perdi le distanze, ti allunghi, perdi le certezze. Invece i ragazzi hanno fatto una partita molto matura, solida, alla giusta velocità di crociera per gran parte del match”. E così, alla fine, “per merito dei ragazzi i fischi si sono trasformati in applausi”.

Ora il Maccabi Haifa

Tra le certezze uscite dal 3 a 0 rifilato al Bologna, c'è la coppia d'attacco di peso Vlahovic-Milik: raddoppio del serbo e tris del polacco. I due dialogano, si cercano, si alternano nel raccogliere i cross di Kostic, McKennie e Cuadrado. Un solido 4-4-2, che il numero zero, nei tiri in porta, stavolta, lo ha lasciato agli avversari. Troppo presto per dire se la Juve è guarita. I 15 giorni più importanti della stagione, sono appena cominciati. Mercoledì, all'Allianz stadium, arriva il Maccabi Haifa. “Sarà una partita difficile”, chiosa Allegri. “Hanno fatto soffrire sia il Paris Saint-Germain che il Benfica, sarà una gara molto fisica”.