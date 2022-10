Il sostegno alla protesta delle donne iraniane nella voce di Farian

Le proteste in solidarietà delle donne iraniane che rischiano la vita per la libertà ormai dilagano nelle piazze di tutto il mondo e sui social. Ma riusciranno in qualche modo a portare verso il cambiamento Teheran? Lo abbiamo chiesto a Farian Sabahi, giornalista piemontese, iranista e islamologa.

“Le vittime sono oltre 100 per le Ong, 1200 persone sono state arrestate, rimangono un simbolo per tutti noi” dice Farian Sabahi, autrice di numerosi saggi sulla storia dell'Iran e sulla vita delle donne a Teheran.

“Mentre nelle piazze di tutto il mondo, Torino compresa, e sul web crescono le iniziative di solidarietà per le vittime del regime, la percezione in Iran è molto diversa” . Farian Sabahi non crede che il regime concederà maggiori libertà ma resta fondamentale tenere alta l'attenzione

“A mio parere” dice " sarà molto difficile che cedano sull'obbligo del velo perché avrebbe un effetto domino, importante continuare a protestare anche in occidente e prepararsi ad accogliere.

servizio di Elisabetta Terigi

Montaggio di Giancarlo Raviola

intervista a Farian Sabahi - giornalista scrittrice