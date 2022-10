La voragine nel cavalcavia, si indaga sulle cause

Il giorno dopo il cedimento del cavalcavia del XXV aprile a Novara i tecnici del Comune si interrogano sulle cause del crollo della rampa di accesso sul lato est dell'infrastruttura, il cui progetto è del 1973.

Intanto, mentre in città si creano lunghe code causate dal traffico proveniente dall'ovest Ticino e, soprattutto, da Milano, non c'è ancora una data certa di riapertura e non si sa se il cavalcavia potrà essere ristrutturato per l'ennesima volta o se dovrà essere ricostruito ex novo.

Nella voragine apertasi domenica 9 ottobre intorno alle 7 del mattino è caduta una Dacia Duster; la donna al volante ha riportato solo ferite lievi.

Nel servizio, le interviste a un residente e poi al sindaco di Novara Alessandro Canelli.