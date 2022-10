Il sindaco Lo Russo: "La linea 2 della metro verrà rivista"

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo all'inaugurazione del grattacielo della Regione parla della linea 2 della metropolitana e conferma l'ipotesi di un taglio di alcune stazioni, da due a tre come anticipato in un'assemblea pubblica al quartiere Barca. Il progetto è da rivedere, dice, al lavoro InfraTO del Politecnico per tagliare i costi.

In mattinata firma di un protocollo con la Guardia di Finanza che impegna gli uffici pubblici alla trasparenza, a fornire alle fiamme gialle informazioni e dati su affidamento di lavori, servizi e forniture di quanto sarà pagato con i fondi del Pnrr.

Intervista a Stefano Lo Russo, sindaco di Torino