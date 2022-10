Maledizione Juve: McKennie e Iling Junior infortunati per 20 giorni

servizio di Davide Lessi

montaggio di Cristiano Gaviglio



Nemmeno il tempo di sorridere. Alla Juve la maledizione infortuni colpisce ancora. Le ultime due vittime sono McKennie e il nuovo gioellino Iling-Junior. Il texano è uscito a fine primo tempo: non per un "mezzo raffreddore", come detto da Allegri al termine della gara, bensì per problema muscolare. Mentre Iling è contuso per questo intervento di Di Francesco, punito solo con un giallo dall'arbitro.

Entrambi staranno fermi una ventina di giorni, aggiungendosi alla decina di giocatori già in infermeria. La maledizione continua. Nonostante la rosa corta ieri la Juve ha conquistato la terza vittoria di fila in campionato. Merito di un capolavoro balistico di Fagioli, subentrato proprio a Mckennie e servito proprio da Iling.



"I ragazzi ci hanno messo una buona sana follia, un po' di incoscienza, i vecchiotti o quelli più esperti li hanno supportati - ha spiegato Allegri -. E' venuta fuori una bella partita, dove potevamo far gol prima e poi siamo stati fortunati alla fine sul palo dove la palla è passata in mezzo a venti gambe, però sarebbe stato troppo non vincere questa sera. Ci volevano vedere proprio morti su quella palla lì".

Mercoledì c'è il Paris Saint Germain, decisivo per un posto in Europa League, domenica prossima l'Inter. A questa Juve malandata di fortuna ne servirà parecchia.