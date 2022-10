Nell'autunno più caldo di sempre in Val Formazza si torna a sciare

Le temperature, in questo ottobre già nella storia per il caldo decisamente fuori stagione, sono da tuffo in mare. Eppure in Piemonte già si scia. Succede a Riale, in Val Formazza (Verbano-Cusio-Ossola). Dove più di due chilometri della pista da fondo è stata riaperta ad atleti e appassionati.

Merito della tecnica dello snowfarming. Lo scorso aprile sono stati stoccati 8mila metri cubi di neve, poi conservati sotto speciali teli. E ora tornati a imbiancare un pezzetto di una valle che in questo momento tutto ha fuorché i colori invernali.

Nel servizio l'intervista ai turisti e a Gianluca Barp, gestore del Centro fondo Riale