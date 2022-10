"No sleep till Shengal", Zerocalcare a Torino con il suo nuovo libro

I primi fan si sono messi in coda alle 5 del mattino. In palio, un pass per accedere alla firma delle copie del libro. Tutto esaurito per gli appuntamenti torinesi del fumettista Zerocalcare, arrivato per presentare il suo ultimo libro, "No sleep till Shengal", edizioni Bao Publishing. Una giornata sotto la Mole, prima alla Feltrinelli poi alle Ogr. Il volume è un reportage sul suo viaggio in Iraq nel 2021, quando ha incontrato la comunità ezida di Shengal. Un reportage dai contenuti drammatici, raccontati con la solita ironia.

Servizio di Maria Elena Spagnolo, immagini di Luciano Gallian, montaggio di Alessandro Mancuso