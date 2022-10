Novara e Chieri partono forte, inciampano Cuneo e Pinerolo

Due vittorie e due sconfitte, una al tie-break, per le piemontesi del volley nella prima giornata di campionato. Dopo il K.O. nella gara di debutto per Pinerolo, superata 3-1 dalla corazzata Milano, ieri sono arrivati i successi della Igor e della Fenera Chieri e la sconfitta al quinto set di Cuneo. Le novaresi si sono liberate senza affanno di Macerata con un 3-0 che racconta del dominio della ragazze di Lavarini che hanno sofferto solo nella terza frazione: 25-15, 25-10 e 25-21 i parziali. Migliore marcatrice Caterina Bosetti con dieci punti. Vittoria con lo stesso punteggio per la Fenera Chieri che aveva di fronte nella prima casalinga Casalmaggiore. Protagonista della partita è stata Kaj Grobelna con 15 punti messi a terra. Anche per le collinari pochi affanni: 25-14, 25-17, 25-12 il punteggio dei set. Rammarico invece per le ragazze di Cuneo che dopo essersi aggiudicate i primi due set contro Vallefoglia 25-20 e 25-23 si sono fatte rimontare per essere poi sconfitte al tie-break per 15-12. Errori di inesperienza che serviranno a far maturare la squadra. Mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale con il derby tra Pinerolo e Novara, giovedì sarà il turno della sfida tra Cuneo e Chieri.

Servizio di Stefano Tallia

Montaggio Claudio Biasiotto