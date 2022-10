Obiettivo sostenibilità, il Fai verso la carbon neutrality. La quarta puntata

La transizione ecologica è una parola d'ordine anche per il Fai. Che da tempo, passo dopo passo, lavora per rendere più sostenibili i propri beni. Dai Led al recupero delle cisterne, tantissimi gli interventi già completanti. E tanti in altri in divenire.

Ne abbiamo parlato con il responsabile Ambiente e Sostenibilità del Fai, Daniele Meregalli, nella quarta tappa dello Speciale TGR che ci accompagna verso le Giornate d'Autunno del 15 e 16 ottobre.

Tanti gli spunti ecologici: da Villa Fogazzaro-Roi a Valsolda, nel Comasco, sulle rive italiane del Lago di Lugano. A Villa Panza, Varese, e ai Giardini Kolymbethra, Agrigento.

Un focus speciale, con un collegamento in diretta, dal modernissimo Campus Einaudi, la sede più recente dell'Università di Torino. Anche questo, insieme a più di 700 luoghi, aprirà sabato e domenica le proprie porte ai visitatori.