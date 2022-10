Tutto esaurito per la prima dell'Orchestra Sinfonica Rai

Folla all'auditorium Rai di Torino: tutto esaurito con un pubblico di ogni età per le due date con cui ha preso il via la stagione dell'orchestra sinfonica nazionale della Rai. Una "prima" dedicata alla ripartenza con "Resurrezione", la sinfonia in do minore di Gustav Mahler, per liberare finalmente i sentimenti di un pubblico che torna alle esecuzioni dal vivo e può ascoltare organici di tutto rispetto. Sarà questo infatti uno dei segni del programma: concerti che prevedono in alcune occasioni grandi ensmble. Per l'apertura sul palco 110 professori di orchestra, 70 coristi del teatro Regio e due soliste: per la Rai l'impegno a una fruizione più ampia e gratuita grazie a una produzione di alta qualità.

Servizio di Caterina Cannavà, montaggio di Benedetto Mallevadore. Intervista a Carlo Fuortes, amministratore delegato Rai.