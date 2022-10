La linea della siccità divide l'Italia e l'Europa. Ma non si investe in prevenzione

Si moltiplicano le ricerche sul clima e la disponibilità di dati Europei e Italiani sulla situazione della siccità, che vede il 27 per cento dell'Europa in zona rossa per la mancanza d'acqua. Dal direttore generale dell' ANBI, Massimo Gargano un appello affinchè il Governo e l'Europa realizzino urgentemente i progetti per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.