Smog alle stelle, Torino blocca anche gli Euro5. Stretta pure su moto e scooter

Non basta che i termosifoni restino spenti fino ai primi di novembre. Bisogna accelerare il miglioramento della qualità dell'aria in Piemonte e in particolare nell'area più inquinata, quella di Torino e dintorni. Per questo, da giovedì mattina, riprende la misura del blocco delle auto.

Per la prima volta da quando la sua qualità è misurata, l'aria nel capoluogo e nei 32 comuni limitrofi a ottobre è da bollino arancione. I dati peggiori si registrano al Lingotto: ad oggi il limite massimo consentito di particelle Pm10 è già stato superato per 61 giorni contro il massimo di 35 giorni imposto dall'Unione europea.

Per due giorni non potranno circolare in città i diesel Euro5 dalle 8 alle 19. Se i dati non miglioreranno la misura sarà prorogata. Il blocco delle auto a gasolio Euro3 ed Euro4 è esteso anche a sabato e domenica con lo stesso orario.

Per la prima volta vengono bloccati anche moto e motorini Euro 1.

Infine Arpa Piemonte fa sapere che in base ai suoi studi è confermata la percezione comune: la configurazione orografica del Piemonte, chiuso dalle montagne, ostacola la circolazione e il ricambio dell'aria.

I Comuni coinvolti - Ecco i 33 Comuni interessati dalla stretta antismog: Alpignano, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Carignano, Caselle Torinese, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Torino,Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano