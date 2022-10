Aspen Institute: il futuro è la scienza pura

Tutte le più grandi scoperte scientifiche dell'umanità, dagli antibiotici alla composizione della materia nell'universo, sono il frutto della libera ricerca , non irregimentata dalla necessità di ricadute immediate e profitti economici. Eppure i Governi investono sempre meno in ricerche di base, sempre più in studi tecnologici con applicazioni a breve termine. Il segretario generale dell'Istituto Aspen Italia, Angelo Maria Petroni, ci spiega il perchè del lungo appello dell'organizzazione no profit, nata negli Usa nel 1950, in favore di una ricerca libera, inclusiva, innovativa e ben pagata