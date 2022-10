Raddoppiate le richieste per la spesa solidale del Sermig. Olivero: "Torinesi, dateci una mano"

Assomiglia in tutto e per tutto a un supermercato normale. I prodotti sugli scaffali, però, sono tutti donati o recuperati dal Banco alimentare o dalla rete di Torino Solidale. E così chi ne ha bisogno può fare la spesa gratuitamente, con una tessera mensile a cui viene assegnato un punteggio in base al numero dei componenti della famiglia.

Si tratta dell'Emporio Speranza del Sermig, storica realtà solidale di Torino. Uno spazio nato un anno fa in alcuni locali inutilizzati di proprietà del Comune di Torino. Oggi sono 450 le famiglie che ogni mese accedono al servizio, previo colloquio con i volontari. Nell'ultimo mese, complici i rincari delle bollette e l'inflazione, le richieste sono raddoppiate.

Da qui l'appello del fondatore del Sermig, Ernesto Olivero, ad aiutarli con donazioni di cibo e prodotti per bambini: “La Torino generosa, che noi conosciamo e che ci conosce, possa darci un po' più del suo cuore - dice -. Insieme possiamo affrontare questo problema”.

Servizio di Manuela Gatti, montaggio di Giancarlo Raviola. Interviste a: Cristiana Capitani, volontaria del Sermig, ed Ernesto Olivero, fondatore del Sermig