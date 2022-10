Tra pneumatici abbandonati lungo la ferrovia e scale inagibili la città è "a ostacoli"

Ci manda la prima segnalazione Laura Antonietti. L'immutabile presenza del degrado. A distanza di 3 mesi, ci scrive, i mucchi di immondizia lungo la ferrovia nei pressi della stazione Sangone a Moncalieri sono perfettamente uguali. Le prime due foto sono state scattate ad agosto, le altre due il 24 ottobre. Noi abbiamo contattato il sindaco dell comune che ci ringrazia per la segnalazione di cui si è fatto subito carico. "Ho dato mandato alla ditta - ci scrive - che interverrà questa mattina stessa, venerdì 28 ottobre, per ripristinare il decoro dell'area".

E ci siamo invece rivolti all'amministrazione di Torino per questa seconda segnalazione di una città a ostacoli. Siamo in via Torrazza Piemonte, angolo via Tommaso Villa. Da anni la scala è in queste condizioni ci segnala un telespettatore che non firma - costringendo persone anziane ad allungare il percorso per raggiungere il mercato di Via Onorato Vigliani. Vi daremo presto conto della risposta del Comune.

Per la terza immagine, verrebbe da dire, siamo ancora in clima semi balneare. ma è estate o natale, si chiede Franca di Trino racchiudendo la domanda in una foto. In effetti l'accostamento delle due piante fa riflettere sulla stagione anomala che stiamo vivendo. a questo punto sentiamo da Andrea Vuolo quali temperature ci aspettano domenica, e soglie della festa di Ognissanti che un tempo si viveva già con il cappotto.