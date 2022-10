Tutte le visite del capo dello Stato in Piemonte

L'attenzione personale alla scuola e alla formazione come fondamento del paese. E' questo il filo conduttore delle visite del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Piemonte. Il 16 settembre era stato all'apertura dell'anno scolastico a Grugliasco. Oggi l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Istituto di formazione dell'esercito a Torino. Poi, nel pomeriggio, tra gli altri altri, un appuntamento per il centenario della nascita dello scrittore Beppe Fenoglio.

Montaggio di Benedetto Mallevadore