Un cinghiale ferito scorrazza per il centro di Ivrea e assalta un gruppo di ciclisti

Ha scorrazzato per il centro di Ivrea, entrando anche nell'atrio del municipio. E lasciando dietro sé tracce di sangue a causa di una ferita forse da arma da fuoco. Spaventato, si è anche scontrato con un gruppetto di ciclisti fermi in piazza, finendo contro una bicicletta. Poi il cinghiale è scappato via.

Non distante è stato bloccato da una pattuglia della Polizia municipale in un cortile di via Arborio. Ed è stato poi abbattuto.