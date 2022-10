La prima segnalazione ci arriva da Gabriele. ln questo video girato ad Arquata Scrivia si vede un parco di nuova costruzione mai aperto al pubblico che come lasciato all'incuria. Peccato -scrive Gabriele- Spero che si possa restituire presto alla comunità.

Finalmente i nuovi contenitori rifiuti in Barriera Milano! ci scrive un telespettatore, dispiace che in via Leinì li usino come Toilette, direttamente sulla strada

Elisa Zaninello condivide con voi uno scatto con colori autunnali realizzato domenica a Bricherasio in uno dei beni del FAI, di cui ci siamo occupati ampliamente con il nostro speciale anche noi della Tgr Piemonte