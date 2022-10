Sci, anche la Via Lattea alle prese con il caro energia

Anche i gestori degli impianti sono alle prese con la triplicazione dei costi dell'energia. Che per loro pesa soprattutto su una cosa: l'innevamento. Quest'anno, complice anche il caldo e le scarse precipitazioni, potrebbe costare davvero tanto. Ma non si tirano indietro. "Abbiamo intenzione di confermare la stagione invernale", sottolinea Giampiero Orleoni, presidente di Arpiet, l'associazione dei gestori del trasporto a fune. E già sono in corso collaudi e revisioni annuali. Si tratta però di capire se dal governo arriveranno risorse. Qualcosa sul tavolo c'è già.

"Nel decreto Aiuti ter - spiega Silvia Fregolent di Italia Viva Azione - gli impianti di risalita delle stagioni sciistiche hanno la possibilità di essere finanziate come attività che hanno subito un danneggiamento dal caro energia post guerra in ucraina e quindi fino a dicembre sono coperte".

Al momento, le aziende possono accedere ad un credito di imposta del 30%. Si tratta però di capire se possa arrivare qualcosa in più. Il fatto è che i tempi, col cambio di esecutivo, sono gioco forza dilatati. E così la regione sta cercando intanto anche di raccogliere altre risorse, non solo da Roma. La scorsa settimana, annuncia il presidente Cirio, il Piemonte ha ottenuto a Bruxelles nuovi impegni per competitività e digitalizzazione, anche le aziende della montagna.

Nel servizio, le interviste a:

Valeria Ghezzi

Presidente Anef (Ass. esercenti funiviari)

Presidente Anef (Ass. esercenti funiviari) Silvia Fregolent

Italia Viva Azione

Italia Viva Azione Alberto Cirio

Presidente Reg. Piemonte

Immagini di Luciano Gallian

Montaggio di Andrea Volpe