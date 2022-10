Il passo lungo del Covid

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Flavia La Gona

Alterazione del gusto e dell'olfatto, nebbia cognitiva. Sintomi che milioni di persone, nel mondo, affrontano dopo il Covid. Per alcuni si risolvono spontaneamente, per altri diventano persistenti

Arianna Di Stadio, otorinolaringoiatria università di catania

"I pazienti che hanno sviluppato long covid e non hanno risolto spontaneamente la neuroinfiammazione, se non trattati, potrebbero sviluppare nel lungo termine malattie neurodegenerative" spiega la professoressa Arianna Di Stadio, docente di otorinolaringoiatria all'Università di Catania e ricercatore onorario presso il Laboratorio di Neuroinfiammazione del UCL Queen Square Neurology di Londra.

Alla base di tante di queste patologie, dall'Alzheimer al Parkinson c'è, in origine, una neuroinfiammazione che non viene identificata.

Curare il long Covid oggi può aiutare a prevenire malattie domani.