Le tante facce di Omicron

Variazioni sul tema, errori di replicazione che prendono il sopravvento se determinano un vantaggio evolutivo per il virus. Il Covid cerca varianti sempre più contagiose - Omicron attualmente ha un R0 con valori molto alti, capaci di schivare le risposte immunitarie. Si sta dimostrando un grande trasformista.

Per il virologo Fabrizio Pregliasco “salvo un errore sfortunato andremo a vedere un andamento endemico che subirà una serie di ondulazioni in funzioni di condizioni meteorologiche ambientali. ” Si risolverà come onde di un sasso in uno stagno ma, purtroppo, in una scala temporale di anni.