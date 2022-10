La spesa con il drone

Negli Stati Uniti, colossi come Amazon, Walmart e Google stanno sviluppando un servizio di consegna di pacchi e di acquisti attraverso l'uso dei droni. innovazione che consente di ritirare la merce dal magazzino e consegnarla a domicilio in pochi minuti, bypassando il traffico dei centri urbani.

Prima ad attrezzarsi la catena di ipermercati Walmart che sta già utilizzando queste macchine per consegnare generi alimentari ai propri clienti.

Restano da migliorare alcuni aspetti legati alla tecnologia, come l'autonomia della batteria, il volo in condizioni difficili o il rischio di collisione con altri droni.

E non sempre i pacchetti hanno un atterraggio felice, come nel caso delle uova ordinate dalla signora dell'Arkansas, come si può osservare nel video.