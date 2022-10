Quanto pesa l'ora solare?

Ora legale arrivederci, benvenuta ora solare. Il cambio tra sabato 29 e domenica 30 ottobre. Alle 3:00 in punto della notte, le lancette tornano indietro di un'ora. Fino a marzo avremo più luce al mattino e meno la sera. E proprio per questo alcune associazioni tra cui la società italiana di medicina ambientale hanno chiesto invece che l'ora legale sia mantenuta tutto l'anno proprio per sfruttare la luce naturale di più lungo la giornata e risparmiare. Terna ha quantificato in oltre 420 milioni di kilowattora l'energia elettrica risparmiata nel 2022 grazie all'ora legale. Un'ora spostata in avanti che non mette tutti d'accordo, soprattutto per i rischi per la salute.

L'essere umano regola il suo orologio interno grazie all'alternarsi del giorno e della notte, del sonno e della veglia. L'evoluzione lo ha affinato in centinaia di migliaia di anni.

Annamaria Colao presidente società italiana di endocrinologia: "Quasi tutti i nostri organi sono sotto un controllo temporale che si allinea con l'orario della veglia e del sonno, quando cambiamo questi orari diamo un po' di pertubarzione ai nostri bioritimi. uno studio americano ci dice che chi si sveglia prima e va a dormire prima ha meno rischi di obesità e diabete e malattie correlate".

L'american time use survey ha messo a confronto persone che vivono alle estremità dell'est e dell'ovest di uno stesso fuso orario. Chi vive a ridosso della parte più occidentale, e quindi in una situazione simile all'ora legale, dorme di meno.

Annamaria Colao presidente società italiana di endocrinologia 00.06.27 - 12.12.56 "tutte le nostre funzioni sono allineate con l'ora solare, quindi alcuni ormoni vengono prodotti in orari specifici [...] l'ormone della crescita per i bambini è prodotto durante una specifica fase del sonno profondo se il bambino non dorme bene non crescerà bene."

Nel 2019 il parlamento europeo aveva approvato una direttiva che aboliva il passaggio tra ora solare e ora legale rinviando ai singoli stati la scelta dell'uno o dell'altro orario lungo tutto l'anno. Le nuove regole sarebbero dovute entrare in vigore dal 2021 ma al momento è tutto fermo.

Annamaria Colao presidente società italiana di endocrinologia: “restiamo sull'ora legale se da un punto di vista economico ci rassicurano che il risparmio sia davvero significativo oppure ci teniamo l'ora solare che è quella che invece da un punto di vista biologico rappresenta di più i nostri bioritmi comunque cercherei di evitare i cambiamenti che sono quelli un po' più delicati. Per molte persone possono essere pericolosi e fastidiosi. Sicuramente consiglierei di fare valutazioni epidemiologiche per portare dati scientifici a supporto di una tesi o di un'altra”.

Servizio di Dario Moricone

Intervista con Annamaria Colao - presidente Società italiana di endocrinologia