Treno svizzero vince il Guinness dei Primati

Con le sue 100 carrozze, questo treno passeggeri a scartamento ridotto è lungo un chilometro e 900 metri. Il più lungo del mondo. Tanto da vincere il Guinness dei primati. Sabato pomeriggio la Compagnia delle Ferrovie Retiche lo ha fatto viaggiare a 30/35 chilometri orari su uno dei binari più spettacolari delle Alpi, la rotta del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Alle 14.20 è partito dalla città di Preda, ha attraversato 22 tunnel e 48 ponti, ha percorso quasi 25 chilometri con un dislivello di 790 metri e alle 15.30 è arrivato alla sua meta finale, la frazione di Filisur. Il più grande viadotto sul percorso del record mondiale è stato il famoso viadotto Landwasser con una lunghezza di 142 metri e un'altezza di 65 metri. Il tunnel più lungo, ben 698 metri, è quello di Greifenstein. I numeri del percorso, così come i numeri del treno sono da record. Il convoglio che pesa 3 mila tonnellate, infatti, è composto da 25 sezioni, ciascuna con quattro carrozze. Per garantire l'operatività ha bisogno di 7 sette macchinisti e 21 tecnici che per comunicare utilizzano un telefono da campo lungo quasi due chilometri fornito dalla Protezione Civile. Moltissimi, oltre 3 mila i visitatori che hanno assistito all'evento che ha segnato il 175° anniversario delle ferrovie svizzere.