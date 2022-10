Entrare in società ballando come nel '700

E ballano, senza tempo anzi con qualche preferenza verso il '700 perché sono alla Reggia di Venaria, in una notte che potrebbe non finire mai perché porta alla maggiore età, che sembra infinita per le ragazze della Torino bella che danzano avvolte dai tessuti simbolo delle vite leggere eleganti fortunate.

Figure passi, tutti studiati, make up e vestiti di uno stilismo che lancia il 700 come segno di distinzione degli anni 2000, il fatto è che Torino il '700 e i sui fasti non vorrebbe mai dimenticarli come dice la coreografa che ha fatto rivivere quel mondo.

Con tanto di nobiltà che assiste in testa la principessa Tana Ruffo di Calabria. Sotto le alte volte della Reggia volteggia il sogno di tornare indietro nel tempo. Quando pensa ai tempi andati Torino diventa anche più buona.



Il progetto Vienna sul lago dedica la manifestazione e i Fondi alle donne iraniane e a Sos Villaggi Bambini Onlus, senza dimenticarsi di premiare i campioni sportivi come Arianna Fontana dominatrice dello short track.