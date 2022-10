60 morti sul lavoro da inizio anno in Piemonte. Sempre più vittime, in piazza per protesta

Sessanta vittime da inizio anno in Piemonte e 37.000 infortuni. Il grido di dolore contro una strage che continua in ogni territorio percorre questa settimana tutta l'italia.



Mobilitazione di Cgil Cisl e Uil per chiedere il rispetto delle norme di prevenzione, controllo e repressione. Troppe morti bianche ogni anno, ad oggi sono già 677 in tutto il Paese, con 484.561 infortuni.



Saranno 165 le assemblee in Piemonte sino a sabato. Giovedì sciopero generale di quattro ore e dalle 10 alle 12 presidio in via genova, a Torino, là dove a dicembre del 2021 persero la vita tre gruisti.

Nel servizio interviste a:

Giorgio Airaudo, segretario Cgil

Gianni Cortese, segretario Uil

Alessio Ferraris, segretario Cisl