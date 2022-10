E' iniziata in consiglio regionale la maratona per il disegno di legge "Allontanamento zero"

In consiglio regionale e' iniziata la maratona dedicata al disegno di legge "Allontanamento zero". La discussione sugli interventi - a sostegno delle famiglie per prevenire l'allontanamento dei figli minorenni - potrebbe durare tre giorni. Al momento la contrapposizione maggioranza-opposizioni è netta, ma non si escludono spiragli. All'esterno di palazzo Lascaris anche un presidio contro gli sfratti

Servizio di Caterina Cannavà

interviste a

Chiara Caucino

ass. Pari Opportunità Regione

Monica Canalis

Partito Democratico

Francesca Frediani

movimento 4 ottobre