Lo rapinano con l'ipnosi e gli rubano 8mila euro

Lo hanno rapinato con la tecnica dell'ipnosi. Una busta di 8mila euro. A questo sono giunte le indagini della polizia su una rapina di un bar tabacchi del quartiere Mirafiori.



A insospettire gli inquirenti il fatto che il tabaccaio denunciasse la scomparsa della busta con l'incasso della giornata sostenendo di essersene accorto solo al momento della chiusura. Mentre le immagini del circuito di videosorveglianza mostravano chiaramente due donne, aiutati da un terzo complice, avvicinarsi al tabaccaio parlandogli e poi indisturbate passare dietro al bancone per sottrarre la busta con i soldi.



L'ipnotista prima di procedere gesticola e mette un oggetto nero nella mano del tabaccaio. Grazie al sistema di riconoscimento dei volti SARI le due donne sono state identificate e arrestate. Una delle due è accusata anche di un secondo furto in un altro negozio del quartiere, dove avrebbe rubato 300 euro da un salvadanaio di raccolta fondi per i canili e gattili della zona.