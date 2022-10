Covid, ripartire in quinta

servizio di Elena Cestino

montaggio di Paola Galassi

SarsCov2 circola ampiamente e rapidamente e si allarga la platea di chi può ricevere la quinta dose anti covid con i vaccini a mRna, ma sono quelli aggiornati contro omicron. Tutti gli ultrasessantenni, a patto che siano già trascorsi 120 giorni dalla quarta dose o dall'infezione naturale.

I due nuovi vaccini, bivalenti, agiscono contro la variante originaria di Wuhan ma anche contro omicron 1 oppure omicron 4 e 5.

L'obiettivo prioritario resta la protezione dalla malattia grave e il contenimento dell'impatto covid sugli ospedali

Ma perchè vaccinarsi ogni 3 o 4 mesi quando per l'influenza basta una volta l'anno?

R0, che dice quante persone teoricamente possono essere contagiate da un positivo, per il virus infuenzale oscilla tra 1.5 e 2. Valori molto lontani da quelli di Sarscov2 che, in versione omicron, è diventato super contagioso. L'intervista a Carlo La Vecchia, epidemiologo dell'Università di Milano.