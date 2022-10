Ponti, fragili cinquantenni

Neò 2018, dopo cinquant' anni di esercizio, il viadotto di corso Grosseto a Torino veniva abbattuto per fare spazio a un nuovo progetto urbano. Ma una trentina di travi e alcuni pulvini di quell'infrastruttura, sono state conservati per studiarne la struttura in calcestruzzo armato precompresso. La stessa che si trova in centinaia di migliaia di altri ponti e viadotti in Italia e all'estero. E' il progetto di ricerca Bridge '50, che vede inseme i politecnici di Torino e Milano e diverse società pubbliche e private con l'obiettivo di promuovere una corretta progettazione di ponti e viadotti e gestione e manutenzione ottimali delle infrastrutture esistenti.

Servizio di Elena Cestino, montaggio di Paola Galassi.

Interviste a:

Sergio Manto, SCR Piemonte presidente comitato scientifico Bridge '50

Fabio Biondini, poliMI - dir. scientifico Bridge '50

Francesco Tondolo, poliTO - resp.attività sperimentali Bridge '50