Basket, cinque su cinque, Tortona è prima in classifica

Derthona Domina. Dopo cinque giornate di campionato la Bertram guarda dall'alto in basso tutta Italia, virtus Bologna a parte. Le due bianconere coabitano sull'attico della classifica. La differenza canestri è leggermente superiore per gli emiliani, ma i piemontesi hanno la migliore difesa del campionato. E la difesa, secondo una teoria diffusa, è meno appariscente ma vale anche un po' di più dell'attacco.

I ragazzi di Ramondino insomma fanno bene il lavoro sporco, come nell'ultima con Venezia, costretta al 36 per cento al tiro. Ma sono efficaci anche in attacco. Con quattro in doppia cifra e tanti a segno. MVP (Most Valuable Player - miglior giocatore) è Christon con 18 punti. Immarcabile nell'uno contro uno, ma anche inventore di tre assist. Sono venti i passaggi finali della Bertram, più del doppio di Venezia, sintomo di una squadra affiatata, di giocatori che si cercano.

La Reyer, tenuta sotto dal primo minuto aveva appena battuto la corazzata Olimpia. Domenica prossima i leoni dovranno proseguire la striscia positiva a Brindisi.

In serie A2. Torino si prende sul difficile parquet di Treviglio la quarta vittoria alla quinta giornata. De Vico e Pepe protagonisti. A causa della penalizzazione ha un punto in meno della Novipiù Monferrato anche lei vittoriosa fuori casa con la Stella azzurra Roma all'over time. Insomma una domenica da incorniciare per il basket piemontese di vertice.

