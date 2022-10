Dal dissesto stradale alla pulizia dei tombini

La prima segnalazione interessa il tratto di strada di Corso Allamano a Grugliasco. È in queste condizioni da molto tempo, ci racconta l'autore della foto. Nel tratto inferiore passa il treno. Il nostro telespettatore Silvio sottolinea il potenziale pericolo, di questa situazione, per i pedoni, ciclisti e automobilisti. Segue

la foto della pioggia a Torino, dopo i lunghissimi mesi di siccità. Ma i tombini chi li pulisce? Ci chiede l'autore di questo video.

Siamo in Via Morghen a Torino, la pioggia tanto attesa cade purtroppo su tombini chiusi come vedete dalle immagini e non riesce a defluire come dovrebbe.



Chiudiamo con la foto di un uno affezionato telespettatore, Giorgio Ferrero di Entracque, 'Colori d'autunno in Valle Maira', è il titolo che ha dato a questa foto.