Fra copertoni e infissi, gimkana tra rifiuti speciali

Iniziamo dal parco della Colletta a Torino, polmone verde della città. Ma non tutti ne comprendono il valore. Chi ci scrive è Cristina che ci invia queste immagini. Una discarica abusiva di rifiuti speciali, dice. E chiede l'intervento di Amiat.



Continuiamo sullo stesso tema e rimaniamo a Torino. Ma cambiamo zona. Abbandono di infissi in via delle Primule di fronte all'asilo nido Elvira Verde. E ancora in piazza XVIII dicembre. "Senza parole" è il commento di Domenico Campana di fronte a un divano letto abbandonato.



Chiudiamo con un'immagine di bellezza. Una foto dell'isola San Giulio sul lago d'Orta, scattata da Silvana Casetto.