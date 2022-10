Iniziamo con un tema ricorrente nelle segnalazioni. I rifiuti abbandonati di fronte ai cassonetti. Qui siamo in via Michele Coppino, Eco isola 399 in Borgata Vittoria. Alberto ci scrive di aver già fatto decine di segnalazioni ma senza ottenere risposta. Una discarica a cielo aperto, scrive. Il lunedì mattina soprattutto, ci racconta, è tristemente penoso.



La seconda foto ci arriva da un altro quartiere periferico di Torino. Abito a Falchera, scrive il nostro telespettatore, e “questo segnale pedonale è a terra da due mesi mi dispiace dirlo ma se non serve, rimuovetelo.”



Chiudiamo con uno scatto di Andrea De clementi, che ci conduce alla bellezza della natura, una foto dal titolo: “Autunno a Chiappera”.