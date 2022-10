La Vialattea presenta la nuova stagione sciistica. Torna la coppa del mondo di sci

Manca davvero poco alla stagione sciistica e la Vialattea è già pronta con tante novità. E l'apertura promette di essere memorabile perché il 10 e l'11 dicembre si disputerà la coppa del mondo di sci alpino femminile. Le valli olimpiche puntano molto su questa nuova stagione.

E si guarda già al futuro, la Fis, Federazione internazionale di sci e snowboard, sta pensando a una nuova gara da disputarsi negli anni in cui non ci sono né olimpiadi né mondiali. Un progetto ancora in bozza, ma sicuramente Sestriere sarebbe un'ottima candidata.

Servizio di Giulia Dellepiane, riprese di Luciano Gallian, montaggio di Giancarlo Raviola.

Interviste a: Giovanni Brasso, presidente del comprensorio Vialattea; Gualtiero Brasso, presidente del comitato organizzatore Ski World Cup Sestriere; Maurizio Beria d'Argentina, presidente dell'Unione montana dei Comuni olimpici; Pietro Marocco, consigliere eletto di Fisi, Federazione italiana sport invernali