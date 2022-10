La Mole diventa ristorante stellato con Torino Buonissima

Chicco Cerea, chef da tre stelle Michelin, ha portato la sua arte dentro la Mole Antonelliana grazie a Torino Buonissima, l'evento che per cinque giorni avvicina al grande pubblico la cucina intesa come esperienza artistica. I 150 commensali riuniti nella sala del tempio hanno degustato i piatti di Cerea alternati a spettacoli dal vivo messi in scena da celebri artisti, come Roy Paci.

Nonostante il nome, Cerea non è piemontese ma lombardo e ama molto la nostra cucina. E gli organizzatori già pensano all'edizione 2023.

Servizio di Giulia Dellepiane, riprese di Luciano Gallian, montaggio di Dario Fogu.

Interviste a: Chicco Cerea, chef; Simona Arpellino, direzione organizzativa Torino Buonissima.